WealthEmpire Team update:

wealthempire.org.. Following the earlier publication we had an issue with some incoming members who made donation into the system and immediately clicked on receive donation which now had their accounts blocked. Now there is no need for panic.AS EARLIER STATED THE SYSTEM IS BUILT IN A WAY THAT WILL ENABLE ALL INCOMING MEMEBERS TO BENEFIT, WHICH ENTAILS THAT EVERY DONATION MADE HAS A RELEASE DATE, THIS RELEASE DATE CAN BE SEEN WHEN YOU CLICK ON ‘’OUR REWARD” SITUATED AT THE TOP OF YOUR PERSONAL DASHBOARD.
ALL THOSE WITH THIS ISSUE SHOULD WRITE TO OUR SUPPORT AND IT WILL BE RECTIFIED WITHIN 24HOURS. WEALTH EMPIRE IS HERE TO STAY. JUST WRITE ABOUT ANY ISSUES ENCOUNTERED TO OUR SUPPORT TEAM. WE WILL BE THERE TO RECTIFY IT.
INTRODUCING THE MOST ANTICIPATED PEER TO PEER FUNDING SYSTEM
A WELL STRUCTURED SYSTEM TO ENABLE ALL PARTICIPANTS BENEFIT FROM THE SYSTEM.
WEALTH EMPIRE.ORG IS THE LATEST AND BEST PLATFORM TO HIT THE GROUND RUNNING. POSESSES QUITE A NUMBER OF FEATURES RANGING FROM
1. A 1:3 MATRIX PAYMENT PLAN FOR ALL PARTICIPANTS
2. LAUNCHING A FOUR PAYMENT PACKAGE
a) KICKSTARTER (N10,000 = N30,000)
b) OPTIMIZER (N20,000 = N60,000)
c) MAXIMIZER (N50,000 = N150,000)
d) BULLDOZER (N100,000 = N300,000)
3. A 10 HOURS TIME FRAME FOR PAYMENT TO BE MADE
4. AUTO BLOCK AND RE-MATCHING IF PAYMENT IS NOT MADE WITHIN 10 HOURS
5. UPLOADING OF PROOF OF PAYMENT
6. ACTIVE SUPPORT SYSTEM TO AID NEWLY INCOMING MEMBERS
7. ZERO REFERER OR GUIDER FEES
8. WELL SECURED DATABASE FOR MEMBERS
9. A TIME FRAME OF 1-7 DAYS TO ENABLE STABILITY AND LONGETIVITY OF THE SYSTEM
10. AN AUTO AND PERMANENT BLOCK FOR ANY FAKE PROOF OF PAYMENT UPLOADED
AMONG OTHERS
WEALTH EMPIRE IS NOT A HIT AND RUN SYSTEM. WE HAVE MODALITIES LINED OUT TO ENSURE THE SUSTAINBILITY OF THIS SYSTEM FOR YEARS.
wealthempire.org
IF YOU ARE CONFIDENT IN YOUR ACTIONS AND READY TO BE PART OF SOMETHING EXTRA ORDINARY, THEN WEALTH EMPIRE INVITES YOU TO BECOME PART OF THIS REVOLUTION.
FOLLOW THE LINKS ON THIS POST TO ACCESS THE WEBSITE AND SIGN UP
PUT ADMIN AS UPLINER/SPONSOR WHEN SIGNING UP IF YOU DON’T KNOW ANY EXISTING MEMBER IN THE SYSTEM
YOU NEED AN ACTIVE EMAIL TO RECEIVE YOUR LOGIN DETAILS. AFTER SIGNING UP, LOGIN AND CLICK ON MAKE A DONATION TO SELECT ANY PACKAGE OF YOUR CHOICE.
WE GIVE HOPE TO THE ORDINARY MAN. SEE YOU AT THE TOP
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wealthempire.org
#simply the best
3 comments:
LOL am done from all this ponzi scheme.
You wont believe what this man was caught doing in the bush with this young girl
It's scam .Please don't embark on this people. I haven't recovered over 2 million I invested in all of them so far.
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