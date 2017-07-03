Wealth Empire Team: Introducing the most anticipated peer to peer funding system wealthempire.org

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A well structured system to enable all participants benefit from the system. Wealthempire.org is the latest and best platform to hit the ground running.POSSESSES QUITE A NUMBER OF FEATURES RANGING FROM
1. A 1:3 MATRIX PAYMENT PLAN FOR ALL PARTICIPANTS
2. LAUNCHING A FOUR PAYMENT PACKAGE
a) KICKSTARTER (N10,000 = N30,000)
b) OPTIMIZER (N20,000 = N60,000)
c) MAXIMIZER (N50,000 = N150,000)
d) BULLDOZER (N100,000 = N300,000)
3. A 10 HOURS TIME FRAME FOR PAYMENT TO BE MADE
4. AUTO BLOCK AND RE-MATCHING IF PAYMENT IS NOT MADE WITHIN 10 HOURS
5. UPLOADING OF PROOF OF PAYMENT
6. ACTIVE SUPPORT SYSTEM TO AID NEWLY INCOMING MEMBERS
7. ZERO REFERRER OR GUIDER FEES
8. WELL SECURED DATABASE FOR MEMBERS
9. A TIME FRAME OF 1-7 DAYS TO ENABLE STABILITY AND LONGEVITY OF THE SYSTEM
10. AN AUTO AND PERMANENT BLOCK FOR ANY FAKE PROOF OF PAYMENT UPLOADED
AMONG OTHERS
WEALTH EMPIRE IS NOT A HIT AND RUN SYSTEM. WE HAVE MODALITIES LINED OUT TO ENSURE THE SUSTAINABILITY OF THIS SYSTEM FOR YEARS.
IF YOU ARE CONFIDENT IN YOUR ACTIONS AND READY TO BE PART OF SOMETHING EXTRA ORDINARY, THEN WEALTH EMPIRE INVITES YOU TO BECOME PART OF THIS REVOLUTION.
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WE GIVE HOPE TO THE ORDINARY MAN. SEE YOU AT THE TOP
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