Must watch: Lai Mohammed is a Liar From the Pit of Hell (Video)

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Omokiri may God bless you for speaking for less privileged.
Hnm He can lie...See These Might Be the First-Ever #Selfies in Photographic History taken by Robert Cornelius in 1839 See Photo here
THIS IS THE GOSPEL TRUTH. CHRISTIANS IN NIGERIA ARE PAYING FOR THEIR SINS. THE SIN OF WORSHIPPING MONEY AND FORGETTING THEIR GOD. SELIING OF BIRTHRIGHTS. UNFORTUNATELY IT WILL GET WORSE FOR THEM BEFORE THEY WILL WAKE UP. NOBODY BECOMES A MUSLIM BY CONVICTION, ITS BY FORCE. THAT IS WHAT THEY ARE CARRYING OUT.KILLING YOU UNLESS YOU CONVERT. DOES THAT MEAN THEY ARE STRONGER. NO . THEY ARE ONLY SUCCESSFUL BECAUSE CHRISTIANS HAVE BEEN HOODWINKED , DECIEVED, IMPOVERISHED ,CORRUPTED, AND BEWITCHED TO THE LEVEL WHERE UNITY IS GONE.BETRAYAL IS RAMPANT AND THEY CANNOT THINK OF MOBILIZING THEMSELVES AGAINST THEIR ENEMIES. WE NEED TO WAKE UP FROM THIS SLUMBER. EQUIP YOURSELVES AND FIGHT BACK. THE ONLY LANGUAGE THE ISLAMISTS UNDERSTAND IS FIGHT. THERE IS HUNGER IN SOUTHERN NIGERIA RIGHT NOW. BUHARI AND HIS GROUP HAS COLLECTED ALL THE MONEY AND THEY WANT YOU TO CONVERT BEFORE YOU EAT. GOD OS PURNISHING CHRISTIANS FOR BELIEVING A LIE . IT WILL CONTINUE UNTIL THEY WAKE UP AND GET RIDE OF THESE ISLAMIST.
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3 comments:
Omokiri may God bless you for speaking for less privileged.
Hnm He can lie...See These Might Be the First-Ever #Selfies in Photographic History taken by Robert Cornelius in 1839 See Photo here
THIS IS THE GOSPEL TRUTH. CHRISTIANS IN NIGERIA ARE PAYING FOR THEIR SINS. THE SIN OF WORSHIPPING MONEY AND FORGETTING THEIR GOD. SELIING OF BIRTHRIGHTS. UNFORTUNATELY IT WILL GET WORSE FOR THEM BEFORE THEY WILL WAKE UP. NOBODY BECOMES A MUSLIM BY CONVICTION, ITS BY FORCE. THAT IS WHAT THEY ARE CARRYING OUT.KILLING YOU UNLESS YOU CONVERT. DOES THAT MEAN THEY ARE STRONGER. NO . THEY ARE ONLY SUCCESSFUL BECAUSE CHRISTIANS HAVE BEEN HOODWINKED , DECIEVED, IMPOVERISHED ,CORRUPTED, AND BEWITCHED TO THE LEVEL WHERE UNITY IS GONE.BETRAYAL IS RAMPANT AND THEY CANNOT THINK OF MOBILIZING THEMSELVES AGAINST THEIR ENEMIES.
WE NEED TO WAKE UP FROM THIS SLUMBER. EQUIP YOURSELVES AND FIGHT BACK. THE ONLY LANGUAGE THE ISLAMISTS UNDERSTAND IS FIGHT. THERE IS HUNGER IN SOUTHERN NIGERIA RIGHT NOW. BUHARI AND HIS GROUP HAS COLLECTED ALL THE MONEY AND THEY WANT YOU TO CONVERT BEFORE YOU EAT. GOD OS PURNISHING CHRISTIANS FOR BELIEVING A LIE . IT WILL CONTINUE UNTIL THEY WAKE UP AND GET RIDE OF THESE ISLAMIST.
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